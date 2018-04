Lorrah Cortesi vs Gabriel | Don’t give up | Peter Gabriel et Kate Bush

Lorrah Cortesi et Gabriel sont les prochains talents à se présenter aux Duels de ce douzième prime. Souvenez-vous lors des Auditions finales, Lorrah Cortesi avait interprété un titre de Depeche Mode : "Enjoy the silence" et Gabriel, "You raise me up" de Josh Groban. Un choix payant puisque Florent Pagny avait décidé de les garder dans son équipe. Ce soir, ils se présentent en duel devant les coachs avec une reprise de Peter Gabriel et Kate Bush : "Don’t give up". EXTRAIT des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018