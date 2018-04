Ce soir, Lou interprète son single, "A mon âge" sur la scène de "The Voice". Après son passage dans "The Voice Kids" et sa carrière lancée par la suite, elle revient où tout a commencé avec un goût de nostalgie. A 13 ans et déjà beaucoup de talent, Lou a réalisé son rêve et vous le fait partager. EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 07 avril 2018