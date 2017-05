Lou-Mai VS Imane VS Juliette - Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - Lou Mai, qui avait bluffé nos Coachs avec sa reprise du titre de Queen « Bohemian Rapsody », avait vaincu Claire Gautier lors de sa Battle, et est désormais de retour pour son Epreuve Ultime. Accompagné d’Imane, qui avait chanté « Christine » de Christine and the Queens lors de son Audition à l’Aveugle, et de Juliette qui avait battu Samuel M sur « La groupie du pianiste » de Michel Polnareff, ils vont devoir prouver qu’ils méritent leur place pour les très convoités Grands Shows en Direct. Lou Mai va reprendre « Le coup de soleil » de Richard Cocciante, tandis qu’Imane va chanter « Une Autre saison » de Josef Salvat. Juliette a, quant à elle, choisi le titre d’Alicia Keys « Fallin’» pour tenter de s’offrir une place dans la suite de l’aventure. Qui de ces trois talents saura surprendre Mika pour espérer décrocher son ticket pour la dernière étape de The Voice saison 6 ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1