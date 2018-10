Louna - "Castle in the snow" - The Avener

L’histoire de Louna est unique. La jeune fille de 11 ans a été repérée lors d’un concert de la tournée de The Voice. Pendant l’entracte, elle commence à chanter pour faire passer le temps. Le public forme alors un cercle autour d’elle et l’encourage à poursuivre en interprétant d’autres chansons. Le producteur de The Voice Kids lui propose de passer le casting pour la prochaine édition de The Voice Kids. Louna est ravie de réaliser son rêve ce soir sur la scène de The Voice Kids. Elle interprète « Castle in the snow » du groupe The Avener. Les coachs vont-ils être convaincus par sa prestation ? Qui se retournera ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.