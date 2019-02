Louna – Lose Yourself (Eminem)

Le prochain talent à passer devant nos quatre juges s’appelle Louna. C'est dans la musique que Louna trouve refuge après une période scolaire difficile. Louna, 22 ans, vient tout droit d’Ajaccio pour réaliser son rêve de monter sur la scène de The Voice. revisite un grand titre d’Eminem, "Lose Yourself'? Va-t-elle réussir à sensibiliser avec son flow ? Qui de Mika, Julien Clerc, Jenifer et Soprano va-t-elle faire chavirer ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2