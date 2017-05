Lucie en difficulté pendant ses répétitions ?

La surdouée Lucie a convaincu tout le monde lors de son audition à l'aveugle et des battles, si bien que l'exigence du public est encore plus élevée pour les Épreuves Ultimes... D'autant plus que Lucie ne se facilite pas la tâche en choisissant une chanson extrêmement compliquée à interpréter : Je l'aime à mourir, de Francis Cabrel ! Lucie réussira-t-elle à relever le défi ? Réponse samedi soir à 20h55 sur TF1 pour les Épreuves Ultimes de The Voice 6 !