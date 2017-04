Lucie VS Syrine – « Can’t Feel My Face » (The WeekNd) (Saison 6)

Pour cette première battle de la soirée, ce sont deux jeunes talents de 17 ans, à la voix puissante de l’équipe de Florent Pagny, qui vont s’affronter : Syrine face à Lucie. C’est aux cinquièmes auditions à l’aveugle que l’on a découvert Lucie, reprenant avec puissante et détermination «’It’s a man’s man’s man’s world » de James Brown, et qui avait séduit les quatre coachs. Mais c’est avec Florent Pagny que Lucie décide de poursuivre l’aventure. Quant à Syrine, dès les premières auditions à l’aveugle, a séduit de suite Florent Pagny grâce à son interprétation touchante de « Comme Toi », de Jean-Jacques Goldman. Ce soir, c’est avec beaucoup d’énergie et de technique vocale de leur part que Lucie et Syrine offrent au public, aux Coachs et aux téléspectateurs une Battle d’un niveau exceptionnel. Malheureusement, une seule d’entre elles pourra continuer aux côtés de Florent Pagny. Laquelle décidera-t-il d’amener à l’Epreuve Ultime ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017