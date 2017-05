Vidéo d’humeur - Quelle soirée remplie de rebondissements ! Vincent Vinel surpris d’être choisi par Mika, est submergé par l’émotion et fond en larmes. Marvin Dupré volé par Zazie heureux poursuit l’aventure et accède aux grands shows en direct. Tandis que Manoah son aventure s’arrête là et remercie son coach qu’elle admire et qui lui a apporté quelque chose dans son estime. Florent Pagny ému par ces dernières paroles « Elle m’a tiré les larmes, la gamine » Regardez cette courte séquence. Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1