M Pokora interprète « Alexandrie, Alexandra » (Album « My Way »)

En direct Matt Pokora vient interpréter un de ses titres phares de son nouvel album ! En tournée dans toute la France avec son album de reprises de Claude François intitulé « My Way », Cet artiste complet vient mettre le feu pour son interprétation de « Alexandrie, Alexandra ». Découvrez sans plus attendre son show en live sur la scène de The Voice, les grands shows en direct. Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017