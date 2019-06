M Pokora et Sidoine « Le Monde » en duo pour la finale 2019

Pour cette grande finale, Sidoine va donner le meilleur de lui-même en duo avec M Pokora, un des invités prestigieux pour ce grand événement. Le talent finaliste de l’équipe de Jenifer a fait ses premiers pas dans "The Voice" avec une très belle interprétation de « Réseaux » de Niska, accompagné d’une machine à sons lors des Auditions à l’aveugle. Pour cette dernière ligne droite de la compétition, Sidoine a la chance de pouvoir chanter « Le Monde » en duo avec M Pokora. Une manière exceptionnelle de finir cette étape en beauté et de peut-être l’aider à remporter le prestigieux show musical. Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019