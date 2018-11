Madison - "Issues" - Julia Michaels

Place à une jeune fille qui va essayer de combattre son stress et sa timidité pour impression les 4 coachs de The Voice Kids. A 15 ans, Madison chante depuis qu’elle est toute petite. Aujourd’hui, elle veut se surpasser ! Elle espère que l’aventure The Voice Kids va lui permettre de vaincre sa timidité, d’avoir plus confiance en elle et de moins douter de ses capacités. Ce soir, elle interprète le titre « Issues » de Julia Michaels sur la scène de The Voice Kids. Alors, Soprano, Amel Bent, Jenifer et Patrick Fiori vont-ils fondre pour la voix douce et suave de Madison ? Qui se retournera ? Découvrez sa prestation en images et l’avis des coachs. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.