Madison - Morgan - Talisa - "Feel" - Calvin Harris, Pharell Williams, Katy Perry (Equipe Soprano)

C’est un trio groovy qui va se produire ce soir sur la scène de The Voice Kids pour les premières Battles de la saison 5. Madison, Morgan et Talisa font partie de l’équipe de Soprano et ils comptent bien faire honneur à leur coach ce soir. Les jeunes talents interprètent la chanson dynamique « Feel » de Calvin Harris, Pharell Williams et Katy Perry avec une partie rappée où il faut assurer ! En tout cas, c’est un titre qui met la pêche. Le trio emporte le public et les 4 coachs ! Le choix risque d’être compliqué pour Soprano. Qui va-t-il choisir pour poursuivre l’aventure en demi-finale ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.