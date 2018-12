Madison - "No one" - Alicia Keys

Avec sa reprise de la chanson « Issus », Madison avait littéralement fait chavirer le cœur des coachs lors de son audition à l’aveugle. Amel Bent s’était retournée seulement quelques secondes après les premières notes. Finalement, Madison avait intégré la #TeamSoprano. Elle a franchi les étapes de la compétition jusqu’à la demi-finale de The Voice Kids où elle est repêché par Amel Bent. Ce soir, pour tenter de décrocher le trophée, elle interprète « No one » d’Alicia Keys. Madison va-t-elle faire une nouvelle fois sensation sur le plateau ? Face à Ermonia, va-t-elle être la finaliste de la #TeamAmelBent ? Regardez sa prestation ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.