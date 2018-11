Madison - "Papaoutai" - Stromae

Le premier talent à se présenter sur la scène de The Voice Kids ce soir s’appelle Madison. La jeune fille de 15 ans fait partie de l’équipe de Soprano et sa voix unique n’a cessé d’étonner son coach au cours de la saison. Lors de son audition à l’aveugle, elle bluffe les quatre coachs avec sa reprise de “Issues” de Julia Michaels. Ils se retournent tous pour elle ! Elle remporte ensuite la Battle qui l’oppose à Talisa et Morgan sur la chanson “Feel”. Pour cette demi-finale, elle est seule sur scène face aux coachs et au public. Elle doit convaincre et vaincre sa timidité pour espérer accéder à la grande finale en direct. Elle interprète ce soir “Papaoutai” de Stromae. Soprano va-t-il sélectionner Madison pour la grande finale en direct ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.