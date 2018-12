Madison, retour sur son parcours

Madison, 15 ans, est une jeune fille originaire de Menton dans le sud-est de la France. C’est grâce à son papa, chanteur amateur, que Madison commence à chanter dès son plus jeune âge. Cette grande timide a su convaincre les quatre coachs lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise de « Issues » de l’artiste Julia Michaels. Lors de la Battle, elle gagne face à Morgan et Talisa sur une chanson de Calvin Harris, Pharell Williams et Katy Perry « Feel ». En demi-finale, elle surprend les coachs avec une reprise de Stromae « Papaoutai ». Elle est aujourd’hui qualifiée pour la finale de l’émission grâce à la règle du talent sauvé ! Amel Bent, qui la convoitait depuis le début, récupère enfin Madison et l’emporte en finale. Ce soir, elle a choisi de se frotter à une grande chanteuse ! Elle reprend « No one » d’Alicia Keys. Retour en images sur son parcours. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.