Maëline VS Lucas et Nathan VS Soan chantent « Simon Papa Tara » de Yannick Noah (Team Soprano)

Voici quatre talents à l’énergie débordante et difficile à canaliser ! Il s’agit de la team Soprano composée des jumeaux Lucas et Nathan, Soan et Maëline. Le rappeur et coach a décidé de leur faire chanter un tube de Yannick Noah « Simon Papa Tara ». Mais seulement un d’entre eux remportera cette Battle. Qui de Lucas et Nathan, Soan et Maëline sortira vainqueur ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 04 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

