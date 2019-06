Maelle, « Toutes les machines ont un cœur » en direct pour la finale 2019

A l’occasion de la finale de cette huitième saison de The Voice, le grand gagnant de la saison précédente revient sur la scène qui vous l’avait fait découvrir. Maëlle interprète Toutes les machines ont un cœur », une chanson composée et produite par Calogero et écrite par Zazie. Un avant-goût du premier album de Maëlle, qui sera entièrement composé par Calogero. Découvrez sa prestation, une année après la victoire devant les quatre Coachs et un public en délire. Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019