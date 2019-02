Coline vient de passer son audition à l’aveugle avec le titre « Lay Me Down » de Sam Smith. Malheureusement aucun coach ne s’est retourné. Mais Coline repart avec un souvenir inoubliable : un selfie avec les 4 coachs - Mika, Julien Clerc, Jenifer et Soprano Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3