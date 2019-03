Makja – Tout Va Bien (Orelsan)

C’est le dernier talent de cette quatrième soirée à se présenter sur la scène de The Voice 8 : Makja. Ce Talent de 38 ans, est un amoureux des mots, un défenseur de la langue française. Cet animateur d’atelier d’écriture et d’expression, a su faire de sa passion, son métier. Makja est compositeur-parolier à ses heures. Ce soir, il vient nous livrer une belle interprétation d’un des nombreux titres d’Orelsan « Tout va bien ». Fera-t-il retourner l’un des fauteuils rouges de nos coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4