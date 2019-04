Mano - Beds are burning (Midnight Oil (Version Crystal Tears))

PRESTATION – Voici un sacré pari que tente ce prochain talent polynésien en apportant son univers du métal rock dans The Voice et en communiquant une énergie pure. Mano, 42 ans, a réellement créé la surprise lors de son audition à l’aveugle en reprenant avec la rage et l’audace « Enter Sandman » de Metallica. Personnage haut en couleurs et en tatouage va devoir confirmer sa présence dans l’équipe de Mika. Et pour cela, Mano a prévu d’interpréter à sa façon Beds are burning de Midnight Oil (Version Crystal Tears). A ce stade de la soirée, il reste 2 places à prendre dans l’équipe de Mika, à décrocher pour les Battles. Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019