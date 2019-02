Mano – Enter Sandman (Metallica)

Physique impressionnant de ce talent : Mano, Polynésien, 42 ans a parcouru 18 000 kilomètres pour participer à The Voice depuis sa Polynésie natale. Adept de la du rock et du métal et des tatouages, cet homme au physique impressionnant de 42 ans veut casser les codes et se lance un défi : livrer un titre de rock-métal sur la scène de The Voice. Ce soir, Mano tente sa chance sur cette huitième saison de The Voice. Saura-t-il convaincre Julien Clerc, Mika, Jenifer ou encore Soprano pour faire partie de la suite de l’aventure et accéder aux K.O. ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2