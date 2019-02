Mano, son interview BUZZ : "C'était un gros risque, je l'assume entièrement !"

En direct de Polynésie, Mano revient sur son passage dans The Voice lors des auditions à l'aveugle. Ce candidat atypique a surpris tout le monde ! Sa reprise de "Enter Sandman" de Mettalica a fait retourner Mika au bout de 20 secondes, ce qui l'a rendu très fier. Tout comme lorsque Julien Clerc a buzzé, et qui a étonné tout le monde, Mano le premier. Ce rockeur dans l'âme nous explique qu'il était malgré tout très stréssé avant sa prestation, et qu'il avait hâte d'en finir pour libérer cette boule d'énergie au fond de lui. Et on peut dire qu'il a tout donné ! Depuis son passage, il croule sous les messages de partout et remercie toute sa communauté de le soutenir. Regarder l'interview Buzz de Mano...