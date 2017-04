Manoah, talent volé par…

Talent volé - Manoah sort de son face à face avec Hélène après avoir repris un titre de Vianney et Joyce Jonathan, « Les filles d’aujourd’hui ». Zazie vient de sauver Hélène pour sa maturité. Reste donc à être sauvée par un autre coach, Manoah. Et oui, Mika vient de buzzer alors qu’il a déjà volé Léman ! Cette nouvelle règle donne une chance à tous les talents et à tout moment ! L’objectif est d’avoir à l’étape des Grands Shows en direct, les meilleurs talents de saison 6 ! Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017