Manoah VS Hélène - « Les filles d’aujourd’hui » (Joyce Jonathan et Vianney) (Saison 6)

Deuxième passage pour la TEAMPAGNY ce soir et ce sont deux jeunes filles du même âge, 16 ans, que le coach a décidé d’affronter. Manoah avait enflammé les quatre coachs lors de son audition à l’aveugle du quatrième Prime où elle avait repris à sa manière « Man Down » de Rihanna. Les coachs ont été littéralement conquis par sa signature si particulière, son innocence. Son interprétation avait déclenché une bataille entre Zazie et Matt Pokora qui la voulaient tous les deux dans leur équipe. Manoah avait même obtenu le cœur de Matt Pokora qui l’avait élue « son coup de cœur » de cette saison. Mais dans The Voice, c’est le talent qui choisit son coach. Et c’est avec Florent Pagny qu’elle a voulu poursuivre l’aventure. C’est à la toute première émission de cette saison que nous avons entendu Hélène et qui a fait se retourner deux coachs : Zazie et Florent Pagny. C’est pour sa féminité moderne et son côté classique qui leur ont plu quand Hélène a repris « La nuit je mens » d’Alain Bashung. Manoah et Hélène se retrouvent ce soir et interpréter le titre « Les filles d’aujourd’hui » de Joyce Jonathan et Vianney. Les jeunes Manoah et Hélène affrontent leur voix pour se qualifier à l’Epreuve Ultime. Deux talents étonnantes qui abordent cette chanson française comme l’occasion de révéler leurs performances vocales et personnalité aux yeux de tous. Ce choix de chanson est un pari réussi pour leur Coach Zazie puisque c’est une belle prestation que nous offrent Hélène et Manoah. Qui des deux talents Zazie va maintenant décider d’emmener avec elle à l’Epreuve Ultime ? Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017