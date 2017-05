Manoah VS Marvin Dupré VS Vincent Vinel - Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - Pour la première session de l’Epreuve Ultime, Mika a décidé de faire monter sur scène Marvin Dupré, Vincent Vinel et Manoah, qu’il a « volée » à Zazie lors des Battles. Nos trois talents vont monter sur scène tour à tour, et vont pouvoir défendre leur place sur un titre de leur choix. Pour cette dernière épreuve avant les Grands Shows en Direct, Manoah a choisi le tube « Down On My Knees » d’Ayo, tandis que Vincent Vinel reprend « Don’t Stop Believin’ » de Journey. Quant à Marvin Dupré, il prend ce soir le risque de se frotter à un classique de la variété française en interprétant « La Balade de Jim » d’Alain Souchon. Qui de ces trois talents Mika retiendra-t-il pour les Grands Shows en Direct ? ! Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1