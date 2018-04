Ce soir, Manon Palmer interprète son nouveau single, "Syndrome" sur la scène de "The Voice". Après son passage dans "The Voice Kids", elle est contactée par une maison de disque et lance sa carrière musicale. Cette jeune auteur-compositrice de 19 ans revient, aujourd’hui, où tout a commencé. EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018