Maria - "Million Years Ago" - Adele

Dernier talent à se présenter pour ces premières auditions à l’aveugle est une très grande timide. Maria est âgée de 12 ans et habite près de Grasse dans les Alpes Maritimes. Elle tient son petit accent délicat de son métissage : Son père est danois et sa mère est anglaise. Et pour cette grande timide, monter sur la scène est un véritable défi, une véritable thérapie. Grâce au chant, la timidité de Maria s’éloigne peu à peu. Et quand la jeune fille chante, elle embarque tout sur son passage. Résultat : trois coachs sous le charme… « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.