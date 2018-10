Marie - "New York New York" - Frank Sinatra (v. Mireille Matthieu)

Marie, 11 ans, est une petite fille déterminée. Elle a un objectif : remporter le trophée de The Voice Kids 2018 ! Grande compétitrice, elle a déjà gagné beaucoup de concours de chant. Ce soir, elle va interpréter « New York New York » de Frank Sinatra en français (v. Mireille Matthieu) sur le plateau de The Voice Kids. Elle rêve que les 4 coachs se retournent ce soir. Marie est ravie de pouvoir participer à cette grande compétition. Alors, quel cpach va se retourner en entendant la jolie voix de Marie ? Réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.