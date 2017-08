Marilou - "Evidemment" - France Gall

PRESTATION - Marilou n’a rien d’une débutante. Elle a commencé la comédie à cinq ans. Elle a tourné dans une dizaine de films. A 9 ans, elle est repérée et participe à la comédie musicale « 1789 : les amants de la Bastille ». C’est à ce moment que Marilou a eu le déclic. Elle fera de la chanson, ce sera son métier. En participant à « The Voice Kids », elle espère prouver à son papa (Pas super emballé) que la chanson n’est pas qu’un amusement. Ce soir, elle interprète « Evidemment » de France Gall… Une évidence pour cette jeune fille. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017