Marius – “Etre un homme comme vous” (Robert & Richard Sherman) (Epreuve Ultime - Saison 6)

PRESTATION ISOLEE – Marius affronte ce soir deux autres talents de l’équipe de Zazie : Emmy Liyana et Alexandre Sookia, pour la seconde session de l’épreuve ultime de la saison 6 de The Voice. Marius a choisi un titre surprenant et divertissant issu du célèbre dessin animé « Le livre de la jungle », “Etre un homme comme vous”. Ce talent avec son charme imprévisible nous avait emballés lors de son audition à l’aveugle en interprétant à sa manière, « All I Want » de Kodalin, qui avait fait son effet auprès de Zazie. Mais ce soir, ce talent passera dans l’équipe de Matt Pokora en étant volé à l’issue du choix de Zazie. Vous retrouverez donc Marius aux grands shows en direct. Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017