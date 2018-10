Marius - "L'oiseau et l'enfant" - Marie Myriam (v. Kids United)

Place à Marius qui a fait un long voyage depuis Béziers pour arriver sur le plateau de The Voice Kids. A 9 ans, ce petit garçon est un fan de musique et de chapeaux ! Venu prendre le frais à Paris pour les auditions à l’aveugle, il veut chanter pour son amoureuse Leelou. Aujourd’hui, il réalise son rêve et compte bien convaincre les coachs avec sa reprise de « L’oiseau et l’enfant » de Marie Myriam (v. Kids United) sur la scène de The Voice Kids saison 5. Va-t-il convaincre les coachs ? Qui de Jenifer, Soprano, Patrick Fiori ou Amel Bent se retournera ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.