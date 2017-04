Marius VS Léman - « Sunday Bloody Sunday » (U2) (Saison 6)

Place à une battle de l’équipe de Zazie. Lors de son impressionnante audition à l’aveugle de l’émission 1, Marius a fait l’unanimité tant auprès des internautes, téléspectateurs et public de plateau, qu’auprès des quatre coachs de The Voice : Zazie, Florent Pagny, Matt Pokora et Mika. Ce talent qui avait tout donné lors de son interprétation de « All I Want » de Kodaline, a décidé de poursuivre l’aventure coaché par Zazie. Quant à Léman, avec son côté Muse, ce talent a transporté Zazie lors de son audition à l’aveugle dans le quatrième Prime. Face à face, Marius et Léman sont des artistes très similaires dans leur façon d’interpréter un titre, mais se distinguent dans le sens qu’ils donneront à la chanson. Coachés par Zazie, c’est sur le titre « Sunday Bloody Sunday » qu’ils vont tout donner ce soir sur les Battles, pour tenter de séduire les quatre Coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et Matt Pokora. Cette saison 6 de The Voice étant pleine de surprise, qui retrouverons-nous sur la scène de l’Epreuve Ultime ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017