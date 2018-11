Mark - "Le chant des sirènes" - Fréro Delavega

Le concours The Voice Kids fait naitre des vocations. Et si Mark, à seulement 14 ans, s’est mis à chanter, c’est grâce à tous les talents de The Voice Kids qu’il a découverts derrière son écran au Liban. Entouré de sa famille, il partage sa passion pour le chant et la guitare avec Nikos. Le jeune homme parle français, anglais, arabe et un peu de grec ! Son amour pour la langue française l’a poussé à venir en France pour participer au concours de chant. Ce soir, il interprète « Le chant des sirènes » des Fréro Delavega. Le jeune libanais va-t-il convaincre les coachs ? Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano seront-ils convaincus ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.