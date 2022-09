Marlène Schaff - The Edge of Glory (Lady Gaga) (saison 02)

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Marlène Schaff se frotte à un répertoire beaucoup plus pop pour son premier direct. En effet, après avoir interprété magistralement le titre « Vancouver » de Véronique Sanson lors des auditions à l’aveugle puis lors des battles « Nothing compares to You » de Prince (puis interprété par Sinead O'Connor), Marlène interprète cette fois-ci le tube de Lady Gaga « The Edge of Glory ». Après avoir répété avec son coach Louis Bertignac, la jeune femme a su séduire le public du plateau de The Voice.