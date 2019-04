Marouen – Chandelier (Sia) [Epreuve des KO 1]

PRESTATION -Marouen, tunisien, étudiant en médecine, avait mis le feu sur scène lors de son audition à l’aveugle et avait attrapé la coach Jenifer en interprétant un titre d’Alicia Keys, « If I Ain’t Got You ». Ce soir il défend sa place dans l’équipe de Jenifer pour accéder aux battles, en interprétant un titre de Sia, « Chandelier ». Pendant les répétitions, Jenifer avait été émue par son interprétation. Ce soir, elle attend aussi bien voire mieux que ce qu’elle a entendu et vu au coaching. Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019