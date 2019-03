Marouen - If I Ain't Got You - (Alicia Keys)

Asseyez-vous au fond de votre canapé et mettez-vous à la place des coachs. Est-ce une voix d’homme ou de femme ? Marouen 24 ans est originaire de Tunis et étudiant en médecine. Depuis toujours, ce candidat est un passionné de musique. Il prend des cours de guitare, de solfège et étudie la musique arabe. Ce grand timide se produit dans des petits concerts, dans des cafés littéraires et des bars et c’est là qu’il prend conscience qu’il veut tenter sa chance dans la chanson. En participant à The Voice, Marouen espère que ça lui permettra de savoir s’il peut définitivement se consacrer à la musique. Ce soir, Marouen nous interprète un grand titre d’Alicia Keys, « If I Ain't Got You ». Avec sa voix particulière qui attise la curiosité, saura-t-il faire mouche auprès de l’un des Coachs, Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika et lui permettre d’intégrer l’une de leur équipe ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019