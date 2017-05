Marvin Dupré – « La balade de Jim » (Alain Souchon) (Epreuve Ultime - Saison 6)

PRESTATION ISOLEE - Marvin Dupré affronte ce soir deux autres talents de l’équipe de Mika : Vincent Vinel et Manoah, pour les premières épreuves ultimes de la saison 6 de The Voice. Marvin Dupré a choisi le célèbre titre d’Alain Souchon, « La balade de Jim », une reprise exceptionnelle que nous offre Marvin Dupré qui lui permettra d’être volé par Zazie. Rappelez-vous cette intensité émotionnelle que Marvin Dupré nous avait produit lors de son audition à l’aveugle en reprenant « Let Me Love You » de Justin Bieber. Sa capacité d’interprète et d’artiste a touché le cœur de Zazie ce soir et la raison pour laquelle Marvin Dupré vient d’être volé et passe dans l’équipe de Zazie pour les grands shows en direct Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1