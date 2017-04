Marvin Dupré VS Elise Melinand - « Fast Car » (version Jonas Blue ft. Dakota) (Saison 6)

C’est au tour de l’équipe de Mika à se présenter sur la scène des Battles. Ce sera Marvin Dupré et Elise Melinand qui vont devoir se faire face en interprétant un titre de Jonas Blue ft Dakota, « Fast Car ». Elise Melinand nous avait tous surpris avec sa voix atypique et singulière en reprenant le titre « You’re The One That I Want », issu de la bande originale du mythique film Grease. Cette jeune artiste de 25 ans avait littéralement embarqué Mika. Pour Marvin Dupré, sa reprise intense piano-voix d’un tube de Justin Bieber « Let Me Love You » avait enflammé et provoqué des frissons auprès des coachs et du public lors de son audition à l’aveugle du Prime 4. Ce jeune auteur, compositeur et interprète avait mis les quatre coachs d’accord ! Mais c’est Mika qu’il a choisi pour poursuivre cette compétition. Marvin Dupré va affronter Elise Melinand sur le ring des dernières battles de la saison. Ces deux jeunes talents nous enveloppent de leur voix douces au grain si particulier en reprenant le célèbre « Fast Car » de Jonas Blue ft. Dakota. Pour cette Battle, ces deux jeunes Talents nous livrent une interprétation frissonnante qui donnera bien du mal à leur Coach Mika pour décider qui il gardera dans son équipe. Marvin Dupré et Elise Mélinand auront-ils la chance d’accéder à la prochaine étape de l’aventure The Voice ? Qui remportera ce duel ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017