Mathéo - "When We Were Young" - Adele

Le prochain talent est un jeune garçon de 15 ans, Mathéo. Après avoir tenté plusieurs sports, il se découvre une passion pour le chant en allant voir le concert d’une amie. Mathéo s’inscrit alors dans une chorale et c’est parti. Pour le jeune homme, le concours représente un défi et une revanche. Mathéo veut chanter et ne plus se soucier du qu’en dira-t-on. Malgré les moqueries, il veut montrer à tout le monde qu’il va aller jusqu’au bout et qu’il ne lâchera rien ! Ce soir, Mathéo interprète une chanson ambitieuse : « When We Were Young » d’Adele. Les coachs vont-ils buzzer et se retourner ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.