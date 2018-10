Mathilde - "Whole lotta Love" - Led Zeppelin

Mathilde est une jeune showgirl québécoise de 14 ans. Super dynamique, la jeune fille est ravie d’être en France pour partager sa passion de la musique et de la culture française ! Stressée de se présenter devant quatre stars française, la jeune québécoise reste professionnelle et concentrée. Ce soir, elle enflamme la scène de The Voice Kids avec la chanson rock’n’roll « Whole lotta love » du groupe légendaire Led Zeppelin. Très à l’aise sur scène, elle met l’ambiance et le public est en transe ! Elle espère bien que les coachs vont se retourner. Quelle énergie débordante ! Regardez sa prestation en images. Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori seront-ils convaincus ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.