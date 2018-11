Mathis - "Juste une petite chanson" - Les Enfoirés

Le premier talent à se présenter sur la scène de The Voice Kids pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle est un petit garçon de 8 ans. Mathis est un sacré numéro ! Son nom de scène : Mathis la malice ! Il chante depuis qu’il est capable de tenir un micro. Ce soir, le jeune garçon espère toucher les coachs avec une chanson interprétée par les Enfoirés. Il est donc le premier à se présenter ce soir devant Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano sur le plateau de The Voice Kids. Il interprète « Juste une petite chanson ». Va-t-il convaincre les coachs d’appuyer sur le buzzer ? Vont-ils se retourner ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.