M Pokora : « Ça va être la guerre »

De The Voice à The Voice Kids, il n’y a qu’un pas ! M Pokora passe de siège en siège et revient dans la peau du coach Kids. Cette position n’a pas l’air de le déplaire puisqu’il retrouvera ses amis Jenifer et Patrick Fiori. Le coach, toujours plus enthousiaste de découvrir de jeunes talents, souhaite "revivre des émotions"... C'est tout ce qu'on lui souhaite ! Rendez-vous le samedi 19 août à 21h sur TF1 pour le grand retour de The Voice Kids !