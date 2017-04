Matthieu VS Fabian – « Aussi libre que moi » (Calogero) (Saison 6)

La Battle entre Matthieu et Fabian est un moment intense sur le plateau de The Voice. Le jeune étudiant en école de comédie musicale Fabian et le rockeur dans l’âme Matthieu vont faire des étincelles ensemble lors de leur Battle. Zazie ne s’est pas trompée en mettant en compétition deux voix de velours sur la chanson de Calogero « Aussi libre que moi ». Emotion et puissance vocale sont au rendez-vous et confrontent Zazie à un choix des plus compliqués. Qui de Fabian ou Matthieu aura la chance d’accéder à l’Epreuve Ultime de The Voice ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017