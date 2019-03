Max Livio – Ne me quitte pas (Jacques Brel)

Ce Talent de 35 ans joue essentiellement du reggae et est chanteur professionnel. Max Livio a choisi la scène de The Voice pour élargir son champ d’auditeurs. Il veut sortir de sa zone de confort. Amoureux de la langue française, cet auteur-compositeur-interprète aime manier les mots, susciter de l’émotion et véhiculer un message. Ce soir Max Livio revisite totalement ce grand classique de la chanson française « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Ce Talent aime le clash des univers. Réussira-t-il à susciter de l’émotion auprès de nos quatre coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano ? Qui va pouvoir lui donner accès à la prochaine étape du plus grand concours de France, les KO ?Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019