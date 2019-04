Max Livio - La nuit je mens (Alain Bashung)

PRESTATION - L’émission a débuté avec 18 Talents de Mika dont Max Livio en fait partie. A ce stade de la soirée des épreuves de KO de The Voice 8, Mika doit encore choisir 2 Talents puisqu’à la fin de cette épreuve de son équipe, Mika devra en garder 6. Trois Talents sont en zone rouge, en attente du verdict. Max Livio va devoir déclencher un coup de cœur pour s’assurer continuer l’aventure de The Voice 2019. Ce soir, ce Talent va interpréter un des titres d’Alain Bashung, « La nuit je mens ». Max Livio va devoir sortir l’animal qui est en lui et aller chercher la sensibilité de son coach. Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019