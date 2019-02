Maxime Cassady – Les Elucubrations d’Antoine (Antoine)

Le prochain Talent à passer devant nos quatre coachs s’appelle Maxime Cassady. La musique, il en vit depuis longtemps sur les routes du monde. Pendant 6 ans, Maxime Cassady parcourt le monde, va même proposer une soirée musique contre une nuit sur un sofa… Ce fantasque Talent nous livre ce soir une reprise d’Antoine du célèbre titre « Les élucubrations », qui connait plus de 50 ans de succès. Comme Antoine, Maxime Cassady porte une réelle passion pour les voyages, la mer et la musique. Réussira-t-il a convaincre les quatre coachs Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika à se retourner ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3