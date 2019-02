Maxime Cassady, son interview Buzz ✌ "« C’était un trip assez tripant ! »

En direct de la région de PACA où il vit, Maxime Cassady revient sur sa prestation incroyable de samedi soir lors des auditions à l'aveugle de The Voice 2019. Ce candidat hippie des temps modernes a fait parler de lui ! Sa reprise de "Les Elucubrations d’Antoine" d’Antoine a fait retourner les quatre coachs, Jenifer, Soprano et Mika en même temps puis Julien Clerc. Mais c’est Soprano qu’il a choisi, étant tous les deux du sud, et qui a eu les mots pour l’attirer dans son équipe. Mais Maxime Cassady a touché aussi le coach par son nom de ses débuts « Baba de la Psychiatra ».. Après son passage à The Voice 8, Maxime Cassady a reçu beaucoup de messages d’amour et de sympathie ; il a mis deux jours à y répondre ! Ce talent, que vous allez retrouver à la prochaine étape de la compétition, les K.O., remercie tous ceux qui l’ont soutenu. Regarder l'interview Buzz de Maxime Cassady.