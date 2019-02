Mayeul - Believer (Imagine Dragons)

Mayeul, Breton beau gosse de 26 ans, est passionné de rap depuis qu'il a l'âge de 18 ans. Pour lui ce style de musique est le seul moyen de toucher les gens avec des mots. Il est surveillant scolaire dans un collège dans la vie et ancien footballeur professionnel dont il garde une hygiène de vie irréprochable pour assurer les shows. Mayeul se produit déjà sur scène et c'est ce qui l'anime. C'est un showman et avant de monter sur scène il se prépare comme un sportif. Ce soir, Mayeul va rapper en interprétant "Believer" d'Imagine Dragons. Son flow hargneux, emmènera-t-il le public et les coachs ? Mika, Soprano, Jenifer ou Julien Clerc ? Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1