MB14 fait le show avec sa version beatbox de « Gangsta’s Paradise » (Coolio) (Saison 05)

En savoir plus sur MB14

MB14 (Mohamed, de son prénom) est un passionné de musique rap et hip hop. Il compose ses propres textes et a pour particularité d’utiliser la loop station, un appareil électronique qui lui permet de faire sa musique soi-même avec sa voix comme seul instrument. Pour surprendre et impressionner nos Coachs, il monte sur la mythique scène de The Voice ce soir avec son looper pour reprendre avec originalité « Gangsta’s Paradise » de Coolio. Sa technique hors du commun a bien bluffé Florent Pagny entre autres plaira-t-elle à nos Coachs et accèdera-t-il ainsi à la suite de l’aventure The Voice ? Extrait du Replay de The Voice 5 du 20 février 2016