Mélia - "Celebration" - Kool & the Gang

Depuis le début de la compétition, Mélia met tout le monde d’accord. Lors des auditions à l’aveugle, elle a impressionné les coachs avec sa reprise « Redemption song » de Bob Marley. Mélia a ensuite fait son petit bout de chemin jusqu’à la demi-finale où elle a interprété "Master Blaster" de Stevie Wonder. Son objectif ? Mettre l’ambiance et partager sa positivité communicative avec le public et les coachs. Ce soir, elle reprend un tube qui a fait danser dans le monde entier : « Celebration » du groupe funk Kool & the Gang. Elle compte bien faire bouger tout le monde ce soir ! Cette prestation va-t-elle l’emmener jusqu’à la victoire ? Regardez sa prestation ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.